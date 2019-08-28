Ульяновск, , 10:47 — REGNUM

В Ульяновской области планируют внести изменение в положение о министерстве природы и цикличной экономики региона в части экологического надзора, сообщили ИА REGNUMв ведомстве. С учётом передачи части функций федеральному органу исполнительной власти, минприроды хочет активизировать проверочные рейды.

В положение о минприроды планируется внести изменения в сфере охраны окружающей среды. В частности, федеральному органу исполнительной власти в области обращения с отходами передаются полномочия по выдаче разрешений на выбросы вредных и загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разработке и утверждению нормативов образования отходов. Изменения вносятся в соответствии с федеральным законодательством.

«Освобождение от данных задач позволит усилить работу экологического надзора, инспекторы которого будут чаще проводить рейды по выявлению и пресечению нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха», — говорится глава минприроды Ульяновской области Дмитрий Фёдоров.

Проект вынесен на общественное обсуждение.

Отметим, что ранее областная прокуратура привлекла к административной ответственности министра природы и цикличной экономики за нарушение закона об охране интересов субъектов предпринимательства. По данным надзорного ведомства, министерством не было организовано своевременное внесение информации в единый реестр проверок: в нём не фиксировались сведения о контрольных мероприятиях в 2018—2019 годах в отношении 16 субъектов малого и среднего бизнеса. В результате их права были грубо нарушены, так как они были лишены «контролирующей структурой возможности своевременной защиты своих интересов», говорится в сообщении.