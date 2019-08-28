Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM

Красногвардейский район Санкт-Петербурга победил в конкурсе на лучший проект развития и получит 100 млн рублей на его реализацию. Об этом объявил вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко на заседании правительства Петербурга 28 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Красногвардейский район подал на конкурс флагманский проект благоустройства набережной реки Охта.

Второе место досталось Петроградскому району с проектом благоустройства Южной дороги на Крестовском острове, где обитают самые обеспеченные петербуржцы. На заботу об этой дороге район получит из бюджета дополнительно 50 млн рублей.

Третье место и 25 млн рублей отдали Центральному району с проектом внедрения скрининга онкологических заболеваний. Бондаренко попросил врио губернатора Александра Беглова увеличить премию за третье место еще на 30 млн рублей.

Кроме того, он отметил проект Пушкинского района по развитию общественного пространства в исторической части города, Приморского района — по развитию территории у озера Долгое, Калининского района — по созданию детского технопарка.

Колпинский район выступил с проектом музея земли Ижорской, Фрунзенский район — с проектом интерактивного комплекса «Рубеж Ижоры», у Московского района оказалась целая концепция развития с привлечением земель, ранее находящихся под промышленными производствами.

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