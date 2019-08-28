Джокьякарта, Индонезия, , 10:24 — REGNUM

Вулкан Мерапи, расположенный на границе особого региона Джокьякарта и индонезийской провинции Центральная Ява, выбросил в воздух горячее облако, достигшее высоты 2000 метров, сообщает информационное агентство Antara.

По данным агентства исследования и развития технологий геологических катастроф Индонезии, вулкан Мерапи также выбросил поток лавы.

Кроме того, Мерапи пострадал от 11-кратного землетрясения с амплитудой 5−25 мм с продолжительностью 15−95,8 секунд, за которым последовало четырехкратное низкочастотное землетрясение с амплитудой 3−4 мм в течение 9,5−13,5 секунд.

Вулкану присвоен второй уровень опасности. Это означает, что нельзя совершать никаких действий в радиусе трех километров от вершины горы Мерапи. Местным жителям и туристам также не рекомендуется совершать восхождение на гору, кроме как с целью исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года действующий вулкан Мерапи в Индонезии изверг поток лавы длиной до 850 метров.

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