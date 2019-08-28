Ереван, , 10:18 — REGNUM

Адвокат имеющего в годы правления в Армении Сержа Саргсяна репутацию «суперминистра» Гагика Хачатряна Ерем Саркисян вечером 27 августа на пресс-конференции перед Службой национальной безопасности заявил, что не видит оснований для предъявления обвинений его подзащитному.

Гагик Хачатрян © Photolure

На замечание о том, что в уголовном деле рассматривается растрата десятков миллионов долларов, Ерем Саркисян ответил: «В связи с растратой есть определенное обстоятельство, что какие-то сотрудники Комитета госдоходов не явились на работу и получали зарплату. Сейчас возникает вопрос, насколько Гагик Хачатрян имеет к этому отношение. Если представить систему в полном объеме, с количеством сотрудников, подразделениями, и в этом плане, очевидно, нельзя свидетельствовать, что эти сотрудники имеют к нему отношение».

Адвокат также счел необходимым подчеркнуть, что Гагик Хачатрян не преследовал цели скрыться от следствия.

«Отмечу, что Гагик Хачатрян по вызову органа, осуществляющего производство в 2019 году, оставив незавершенным свое лечение в Германии, вернулся в Республику Армения, будучи в курсе, что конкретно по нему расследуется уголовное дело. То есть, если бы у человека была цель побега, он не оставил бы свое лечение в Германии и не вернулся бы», — сказал Ерем Саркисян.

Следственный департамент Службы национальной безопасности Армении 27 августа провел обыск в квартире, особняке, на территориях, принадлежащих бывшему министру финансов, бывшему председателю Комитета по госдоходам Армении Гагику Хачатряну, а также на территориях и в особняках других лиц, связанных с Гагиком Хачатряном, после чего Гагик Хачатрян и Карен Хачатрян, который является родственником Гагика Хачатряна и занимал высокие посты в КГД Армении, были подвергнуты приводу в следственный департамент СНБ Армении по подозрению в злоупотреблении должностным положением и растрате имущества в особо крупных размерах.

Гагик Хачатрян во времена президентства Сержа Саргсяна в 2008—2018 гг. занимал высокие посты в правительстве Армении и считается одним из самых богатых людей Армении. С именем Хачатряна и его семьи связываются многие крупные бизнесы в Армении.