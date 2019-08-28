Киев, , 10:17 — REGNUM

На Украине эксперты продолжают обсуждать возможную продажу стратегической авиастроительной компании «Мотор Сич» Китаю, передает корреспондент ИА REGNUMсегодня, 28 августа.

Напомним, что после того, как стало известно, что сделка по «Мотор Сичи» практически завершена, в Киев экстренно прибыл советник по вопросам национальной безопасности СШАДжон Болтон. Представитель Вашингтона заявил, что в ходесвоего визита постарается убедить украинскую власть в опасности сотрудничества с Китаем, причем не только в случае с продажей «Мотор Сич», но и вообще.

«Военные и чувствительные технологии не должны попасть к противникам или потенциальным противникам… Мы сообщаем друзьям и партнерам об опасностях, которые приносят китайские инвестиции», — заявил, в частности, американский советник.

На предприятии ОАО «Мотор Сич» не подтвердили информацию о возможной встрече его руководства с Болтоном, сообщает «Радио Свобода».

«Подобной встречи не было сегодня (27 августа — ред.), как и ничего неизвестно об обращении советника президента США или американских дипломатов к руководству «Мотор Сичи» с предложением переговоров», — сообщил директор компании по связям с общественностью Анатолий Малыш.

Политический эксперт Андрей Манчук заявляет, что на самом деле Болтон прибыл в Киев согласовывать условия капитуляции, на которых запорожский завод попросту закроют, и даже вероятно без всякой компенсации.

«Страна, которая покупает американский уголь и тепловозы — в ущерб собственным горнякам и последнему уцелевшему вагоностроительному предприятию — будет согласовывать условия капитуляции, на которых закроют запорожский завод… При этом, США не предлагают «Мотор Січ» никакой приемлемой альтернативы — а ликвидация компании является конечной целью всей этой истории, чего никто, в общем, и не скрывает», — анализирует ситуацию Манчук.

Он также отмечает, что такое «демонстративное унижение» со стороны США не вызывает никакой реакции у прогрессивной общественности.

«Украинскую интеллигенцию в буквальном смысле вырастили на представлениях о том, что американские интересы являются сакральной ценностью, выступать против которой нельзя — а то Путин нападет. Целое поколение людей с колониальным сознанием, которые гордятся надетыми на них ошейниками и цепями», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUMнапоминает, что украинские эксперты, комментирующие ситуацию вокруг предприятия «Мотор Сич» разделились на два лагеря. Часть из них считает, что Украине лучше ссориться с Китаем, чем с западными союзниками.

«Если Украина продаст «Мотор Сич» Китаю — то это будет громадное преступление против всех наших союзников на Западе», —заявлял, в частности, политолог и журналист Максим Кухар.

А вот экс-министр финансов Виктор Сусловзадается вопросом, действительно ли Украина — независимая страна.

«А теперь нас обяжут поссориться с китайцами и понести большие потери», — отмечает он.