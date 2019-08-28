Вашингтон, , 10:03 — REGNUM

В связи с конфликтом между Южной Кореей и Японией корейско-американские военные учения на островах Токто не продуктивны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей госдепартамента США.

Известно, что с таким заявлением выступили представители госдепартамента США после того, как войска двух стран завершили двухдневные учения.

Представители Госдепа США сообщили, что Вашингтон не поддерживает ни одну из сторон в территориальном споре, а также призвали Южную Корею и Японию разрешить данный конфликт.

Отметим, что в своем заявлении американская сторона называла острова Токто «островами Лианкур».

«В свете конфликта Сеула и Токио военные учения США и Южной Кореи бесполезны. Мы считаем, что в данном вопросе, учения лишь усугубили ситуацию», — сообщили в госдепартаменте.

Как передавало ИА REGNUM, двухдневные учения по обороне островов Токто прошли с 25 по 26 августа. Ранее, правительство Японии потребовало от Южной Кореи прекратить учения у спорных островов.