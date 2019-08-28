Иокогама, Япония, , 09:50 — REGNUM

Иран не стремится усилить напряжённость на Ближнем Востоке. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф перед началом встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ в Иокогаме, передает 29 августа NHK.

Мохаммад-Джавад Зариф (cc) Hamed Malekpour

Зариф приветствовал дипломатические усилия Японии на Ближнем Востоке и заявил, что у каждой страны должна быть возможность использовать свои права в рамках международных законов.

«Как сказал наш президент, мы не добиваемся усиления напряженности», — напомнил министр о словах Хасана Рухани.

Во время переговоров стороны обменялись мнениями по дальнейшему укреплению отношений Тегерана и Токио и снижению напряженности в Персидском заливе, говорится в сообщении Зарифа в его Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Японии Таро Коно потребовал в ходе переговоров с Зарифом, чтобы Иран следовал «ядерной сделке» — обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

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