Лилонгве, , 09:55 — REGNUM

Правительство Малави запретило трехдневный общенациональный протест против главы избирательной комиссии. Начало акции протеста было запланировано на среду, 28 августа. Об этом передает телерадиокомпания ВВС Africa.

После майских выборов, на которых президент страны Питер Мутарика был переизбран на второй срок, набрав 38,5% голосов, в стране регулярно проходили демонстрации. Протестующие уверены, что выборы были сфальсифицированы. Во время акции протеста, которая так и не была согласована, они намеревались выступить с требованием отставки председателя избирательной комиссии Джейн Ансы.

Министр информации страны Марк Ботомани сообщил радиопрограмме BBC «Фокус на Африку», что правительство поручило городским и районным советам не выдавать разрешение на проведение демонстраций. Он заявил, что причина отмены демонстрации — в жестокости предыдущих протестов, которые пришлось подавлять силами спецслужб.

«Мы видели, как разрушали имущество людей, жгли дома. Мой собственный офис был разрушен», — сказал Ботомани.

Однако Ботомани опроверг обвинение оппозиции в том, что насилие исходило от людей, поддерживающих правящую партию.