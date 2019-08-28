Вашингтон, , 09:41 — REGNUM

Соединённые Штаты ратифицировали международное соглашение о предотвращении нерегулируемого рыбного промысла в центральной части Северного Ледовитого океана. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном на сайте ведомства.

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Подписано соглашение о предотвращении нерегулированного промысла в Арктике

Отмечается, что США стали четвёртой страной после Канады, России и Евросоюза, которая утвердила это соглашение.

«В настоящее время промышленный промысел не ведётся в открытом море, большая часть региона круглый год покрыта льдом. Однако, учитывая расширение свободной ото льда территории летом, стороны считают, что промысел в обозримом будущем станет возможным», — говорится в сообщении.

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В Госдепе заявили, что это соглашение является первым многосторонним соглашением подобного рода, применение которого юридически обязательно. Соглашение вступит в силу после ратификации всеми десятью подписантами.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение было подписано в Гренландии 3 октября 2018 года. Сторонами, подписавшими документ, являются Канада, КНР, Дания (за Фарерские острова и Гренландию), Евросоюз, Исландия, Япония, Норвегия, Южная Корея, Россия и США.

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