Париж, , 09:28 — REGNUM

Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала план усиленных мер по борьбе с нелегальной миграцией на Майотте, департамент Франции, подверженный сильному миграционному давлению, сообщает Le Figaro.

«Мы можем только еще раз подчеркнуть скудность таких мер, которые отражают безразличие, которое питает Эммануэль Макрон в отношении департаментов и территорий за рубежом», — заявила Марин Ле Пен.

По её словам, абсолютная безотлагательность и настоятельная забота о защите французского департамента, находящегося под угрозой затопления, требуют, в частности, немедленной отмены права на землю, единственной меры, которая может положить конец незаконной миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр заморских территорий Франции Анник Жирардин объявила о введении усиленных мер, получивших название «операция Шикандра», которые включают в себя дополнительный военный и таможенный персонал и увеличение числа перехватывающих судов в море.

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