Минск, , 09:25 — REGNUM

Правительство Белоруссии пока не направило президенту страны Александру Лукашенко на согласование проект программы по углублению интеграции с Россией, заявила 28 августа пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Еще нет. Ближе к концу нынешнего дня ситуация прояснится», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что правительство республики собирается 27 августа представить президенту страны Александру Лукашенко проект программы интеграции с Российской Федерацией.

Если Лукашенко программу одобрит, то уже в начале сентября главы правительств России и Белоруссии могут её парафировать, уточнил он.

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