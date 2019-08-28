Бишкек, , 09:21 — REGNUM

Боец киргизского спецназа Усенбек Ниязбеков, получивший смертельное ранение в ходе силового захвата бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, посмертно награжден медалью. О соответствующем указе президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова сообщает 29 августа его пресс-служба.

Сотрудник Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии полковник Усенбек Ниязбеков посмертно награжден медалью «Эрдик» («Мужество») за личное мужество, проявленное при исполнении воинского долга, следует из указа.

Как сообщало ИА REGNUM, боец спецподразделения «Альфа» Ниязбеков был смертельно ранен из огнестрельного оружия 7 августа, когда силовики пытались взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш в 20 км от Бишкека. Экс-президент был задержан 8 августа. Жители села считают, что в гибели спецназовца виновны организаторы штурма.

Читайте также: Сторонники Атамбаева обратились к президенту Киргизии

Читайте ранее в этом сюжете: Генпрокуратура Киргизии сняла арест с части имущества по делу Атамбаева