Вашингтон, , 09:13 — REGNUM

Военному кораблю ВМС США было отказано в посещении порта в китайском городе Циндао. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование США.

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«КНР отказала в просьбе ВМС США посетить порт Циндао», — сообщил сотрудник по связям с общественностью Седьмого флота США Реанн Моммсен.

Какой именно это был военный корабль, Момсен не назвал, однако уточнил, что американский эсминец должен был войти в порт в воскресенье, 25 августа, однако Пекин заранее ответил отказом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа власти Китая отклонили запрос военно-морских сил США о заходе двух кораблей — транспортного корабля Green Bay и ракетного крейсера Lake Erie — в порт Гонконга. По какой причине было принято такое решение, не уточнялось. В последний раз Китай отказывал ВМС США в посещении порта Гонконга в сентябре 2018 года — в гавань не был допущен штурмовой корабль Wasp.

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