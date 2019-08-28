Киев, 28 августа 2019, 09:12 — REGNUM
США и Великобритания могли бы присоединиться к переговорам по урегулированию вооружённого конфликта в Донбассе, заявил советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, сообщило 27 августа «Радио Свобода».
Политик отметил, что США с радостью поддержат Украину, если ей потребуется такая поддержка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве США на Украине рассказали о реальных причинах визита Джона Болтона на Украину. США обеспокоены возможностью продажи Китаю предприятия «Мотор Сич», производящего, в частности, вертолётные двигатели.
Читайте также: Спасать от Китая! Посольство США раскрыло причину визита Болтона в Киев