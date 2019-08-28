Киев, , 09:12 — REGNUM

США и Великобритания могли бы присоединиться к переговорам по урегулированию вооружённого конфликта в Донбассе, заявил советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, сообщило 27 августа «Радио Свобода».

«Нормандский формат может продолжаться, если этого хотят стороны-участники. Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперёд, то США и — я уверен — Великобритания будут рады принять в этом участие», — рассказал он.

Политик отметил, что США с радостью поддержат Украину, если ей потребуется такая поддержка.

«Я действительно считаю, что США очень интересуются тем, что происходит между Украиной и Россией. Поэтому если президент Владимир Зеленский сочтёт, что мы должны принимать участие в поиске выхода из сложившейся ситуации, то нам следует рассмотреть такой вариант», — добавил Болтон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве США на Украине рассказали о реальных причинах визита Джона Болтона на Украину. США обеспокоены возможностью продажи Китаю предприятия «Мотор Сич», производящего, в частности, вертолётные двигатели.

Читайте также: Спасать от Китая! Посольство США раскрыло причину визита Болтона в Киев