Берлин, , 09:07 — REGNUM

В Германии пассажирам поездов, желающим получить какую-либо информацию, редко удается найти обслуживающий персонал на железнодорожных станциях. Он отсутствует на 92% станций, следует из ответа министерства транспорта ФРГ, передает канал n-tv.

Вместо этого железная дорога предлагает путникам обратиться за нужной информацией к веб-сайту, стенду, электронному табло или приложению. На 5213 из 5663 немецких станций невозможно вызвать сотрудника, чтобы, к примеру, оказать помощь пассажиру с ограниченными возможностями. Партия «Левые» раскритиковала такое положение вещей.

«Если более чем на 5 тыс. станций и на многих региональных вокзалах нет обслуживающего персонала, то что-то идет не так. (…) Должен применяться принцип: вводимая в эксплуатацию станция должна быть укомплектована персоналом Deutsche Bahn», — сказал председатель фракции «Левых» Дитмар Барч.

Основной железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn указывает, что число его сотрудников в течение 10 лет было неизменным и составляло 3 тыс. человек. Персонал есть на всех важных транспортных развязках и вокзалах с высокой посещаемостью.