Вашингтон, , 08:37 — REGNUM

Администрация президента Соединенных Штатов будет работать над возвращением России в «Большую семерку», как этого хочет Глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Майк Помпео State.gov

«Президент считает, что мы должны это сделать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать в этом направлении», — заявил Помпео, отвечая на вопрос о планах США по реализации идеи Трампа о включении РФ в G8.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия вышла из состава G8 в 2014 году в связи с обвинениями в «аннексии» Крыма после прошедшего на Крымском полуострове референдума о независимости и воссоединения с Российской Федерацией.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал целесообразным восстановление формата G8. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель и канадский премьер Джастин Трюдо не поддержали такую идею, в Кремле заявили, что возвращение в G8 для России — не самоцель.

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