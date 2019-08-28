Киев, , 08:41 — REGNUM

Выполнение Минских соглашений Украиной остановлено, поскольку в них содержатся неприемлемые для Украины условия. Об этом заявил бизнесмен Игорь Коломойский, сообщило 28 августа издание Strana.ua.

«Первая основная причина была в том, что там, в Минских соглашениях, написано изменение конституции. Но пойти мы на это не можем», — рассказал он.

Речь идёт о придании Донбассу особого статуса. По мнению Коломойского, президент Украины Пётр Порошенко был вынужден принять это условие либо из-за критической ситуации на фронте, либо из-за понимания того, что подобное условие делает договорённости невыполнимыми и тем самым исключает возможность Украины пойти на реальные уступки.

«В любом случае потом мы укрепились, мобилизовались, закрепились на этой линии. С этой задачей Порошенко справился, наши переговорные позиции усилились», — отметил бизнесмен.

По его мнению, для урегулирования конфликта должны быть выполнены три условия: прекращение огня и обмен пленными, проведение выборов в Донбассе по украинскому законодательству и возврат контроля Украины над границей между Донбассом и Россией.

«Сейчас есть пункт, что контроль над границей передаётся после изменений в конституции, то есть никогда. Ни при Порошенко этого бы не было, ни при Зеленском этого не будет, ни при ком другом, потому что невозможно проголосовать, найти 300 голосов за изменения в конституции, федерализацию, конституцию отдельных республик, за прочий бред. Потому что если это сделать, то украинская держава перестанет существовать», — подчеркнул Коломойский.

По его мнению, в Минских соглашениях пункт об изменениях в Конституцию Украины следует заменить законом об особом статусе Донбасса сроком на пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Минские соглашения не выполнялись и выполняться не будут, поскольку Украина не несёт за это никакой ответственности.

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