Индианаполис, США, , 08:20 — REGNUM

Госсекретарь Майк Помпео в своем выступлении перед американскими ветеранами в Индианаполисе отметил, что «КНДР позволяет себе мошенническое поведение». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Майкл Помпео Sk.usembassy.gov

По данным источников, данное замечание было сделано в связи с прекращением переговоров по денуклеаризации, а также тем, что министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо назвал Помпео «ядовитым растением».

В своем выступлении Помпео не только рассказал о ценностях американизма и вызовах, с которыми сталкивается нация, но и указал на «плохое поведение» Китая в сфере торговли и национальной безопасности, а также Северной Кореи.

Также госсекретарь приветствовал возвращение на родину останков 55 американских солдат, погибших во время Корейской войны 1950−1953 годов. Известно, что останки погибших были возвращены семьям после договоренностей, достигнутых по итогам встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре в июне 2018 года.