Киев, , 08:08 — REGNUM

Крайне негативную критику в адрес украинских военнослужащих Яворовского учебного центра высказал полковник армии США начальник «Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина» Роберт Трейси в своем личном блоге.

Украинская армия Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Американский офицер в красках расписал, что ему доложили инструктора, которые помогают сделать на базе полигона самостоятельный центр по подготовке солдат. В своей публикации полковник назвал украинских солдат «слабым местом». Из-за их наплевательского отношения к обучению, скорее всего, придется продлить миссию и после 2020 года.

Всего было названо 5 проблем. Первая — украинские бойцы не учат английский, что создает трудности при учении. Кроме того, далеко не все знают украинский и потому солдаты не всегда понимают друг друга. Вторая проблема — тотальная лень в сочетании с жадностью и склонностью к воровству. Третья — повальное пьянство, а четвертая — слабое образование и низкий интеллект прибывших на обучение.

Больше всего полковника США поразила пятая проблема — тотальная коррупция в украинской армии. За каждое повышение там необходимо платить. Роберт Трейси написал, что осознание этого ему «взорвало мозг».

Стоит отметить, что Яворовский учебный центр находится в 30 км от Львова. Он также называется «Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного». С 1995 года используется для подготовки солдат в рамках программы НАТО «Партнёрство ради мира». С 2015 года на него регулярно приезжают военные инструкторы из США.