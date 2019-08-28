Челябинск, , 07:56 — REGNUM

Депутаты думы Челябинска просят поднять штрафы для нарушителей правил благоустройства в части ведения земляных работ. Речь идёт о тех случаях, когда рабочие повредили объекты благоустройства и не восстанавливают их, сообщает пресс-служба гордумы.

Сейчас размеры штрафов определены в областном законе об административных правонарушениях в диапазоне от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Дума выходит к областному Заксобранию с инициативой поднять планку до 50 тыс — 100 тыс. рублей.

Также городские депутаты призывают штрафовать в тех случаях, когда сроки восстановительных работ нарушаются.