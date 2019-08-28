Париж, , 07:52 — REGNUM

Министр заморских территорий Франции Анник Жирардин представила меры для борьбы с нелегальной миграцией на Майотте, включая увеличение военного и таможенного персонала на границе в 2019 году, сообщает Le Figaro.

Эти меры, получившие название «операция Шикандра», включают защиту границ; подтверждение присутствия на месте; углубление судебной работы; международное сотрудничество с Коморскими островами. По словам министра, они должны вступить в силу к концу года.

«Мы сможем 24 часа в сутки находиться в море во время операций по наблюдению и перехватывать нелегальных судов. Идея состоит в том, чтобы добиться эффективности», — заявила Анник Жирардин.

Известно, что будет улучшено воздушное наблюдение для обнаружения незаконных судов, наведения перехватчиков и судебного преследования контрабандистов.

«Операция Шикандра» предусматривает увеличение присутствия легионеров на территории для проведения наблюдательных, информационных и вспомогательных миссий при арестах, проводимых силами внутренней безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Майотте, где проживает 48% иностранцев, наблюдается сильная миграция с соседних Коморских островов.

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