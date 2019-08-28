Киев, , 07:41 — REGNUM

Президента Украины Владимира Зеленского следует оценивать по количеству граждан Украины, вернувшихся из эмиграции, заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский, сообщило 28 августа издание Strana.ua.

«Коэффициент полезного действия Зеленского надо будет измерить тем, сколько человек вернётся на Украину», — рассказал он.

По оценке Коломойского, в данный момент на Украине проживает около 35 млн человек.

«Если будет 38 миллионов (+10%), значит нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то — Auf Wiedersehen (нем. «до свидания» — ИА REGNUM )», — считает Коломойский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба признал, что Украина за 30 лет своего существования потеряла значительную часть населения, территории и продолжает стремительно утрачивать признаки государства.

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