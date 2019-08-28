Южно-Сахалинск, , 07:43 — REGNUM

Согласно данным закрытых социологических исследований, второго тура на выборах губернатора Сахалина ожидать не стоит, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным исследований и экспертов, на которых ссылается РБК, врио главы Сахалина Валерий Лимаренко может набрать в первом туре более 70% голосов избирателей на выборах губернатора региона.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Сахалина пройдут 8 сентября 2019 года. Доктор политических наук Илдус Ярулин также заявлял, что у него нет ощущения возможности второго тура на сахалинских губернаторских выборах.