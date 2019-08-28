Вашингтон, 28 августа 2019, 07:30 — REGNUM
Агентство сотрудничества в вопросах оборонной безопасности (DSCA) министерства обороны США одобрило продажу малогабаритных торпед MK-54 AUR Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Государственного департамента США.
По их словам, стоимость контракта оценивается в $72 млн. Известно, что США поставят в Южную Корею 31 торпеду, запчасти, а также окажет техническую и логистическую поддержку.
Как сообщили представители DSCA, ВМС Республики Корея намерены установить данные торпеды на патрульный противолодочный самолет P-8A «Посейдон».
Известно, что Агентство сотрудничества в вопросах оборонной безопасности также одобрило продажу 73 зенитных управляемых ракет семейства «Стандарт» SM-3 Block IIA Японии на сумму $3,3 млрд.
Как отмечает Agence France-Presse, данная сделка была согласована после того, как КНДР продемонстрировала возможность осуществлять пуски баллистических ракет средней и малой дальности, оснащенных ядерными боеголовками.
Напомним, что за последнее время военные КНДР осуществили семь запусков ракет.