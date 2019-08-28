Саратов, , 07:17 — REGNUM

Президент России Владимир Путин посетил новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Гагарин» в Саратове и ознакомился с работой воздушной гавани. Сюда глава государства прибыл накануне, 27 августа, из города Жуковского, где прошло открытие XIV Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019). Об этом ИА REGNUM сообщали в пресс-службе губернатора Саратовской области.

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Глава государства в сопровождении председателя Госдумы Вячеслава Володина, главы региона Валерия Радаева, а также дочери первого космонавта Елены Гагариной и первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой осмотрел пассажирский терминал — зал регистрации и терминалы ожидания вылетов рейсов и выходы на посадку. Также президенту РФ показали уникальную мультимедийную интерактивную экспозицию об истории первого полёта в космос, созданную при содействии госкорпорации «Роскосмос» и культурно-исторических организаций Саратовского региона.

Губернатор Валерий Радаев поблагодарил президента за поддержку, которая дала старт проекту строительства аэропорта.

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Напомним, международный аэропорт «Гагарин» в Саратове стал вторым в новейшей истории России, построенным «с нуля» после международного аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону в 2017 году. Он начал свою работу 20 августа 2019 года. Площадь аэропорта составляет 23 тыс. кв. м, пропускная способность — 1 млн пассажиров в год. За час воздушная гавань способна обслужить 570 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в ближайшие шесть лет в России будут отремонтированы и приведены в нормативное состояние 60 аэропортов.