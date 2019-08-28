Нью-Йорк, США, , 07:16 — REGNUM

Германия, Великобритания и Франция подчеркнули необходимость сохранения международных санкций против Северной Кореи после ее последних ракетных испытаний, сообщает Le Figaro.

«Международные санкции должны полностью и строго соблюдаться до тех пор, пока ядерная и баллистическая программы Северной Кореи не будут ликвидированы», — говорится в заявлении трех стран, зачитанном зампостпредом Германии при ООН Юргеном Шульцем.

«Мы очень обеспокоены серией запусков баллистических ракет Северной Кореи в последние недели, которые являются нарушениями резолюций Совета Безопасности», — заявил он.

Напомним, на КНДР распространяются три режима санкций, принятых ООН в 2017 году для прекращения программ по созданию ядерного и баллистического оружия. Они включают ограничения на импорт нефти и запрет на экспорт угля, продуктов рыбного хозяйства и текстиля.