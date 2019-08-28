28 августа 2019 | Время чтения 5 мин

Если бы завтра или через два месяца Великобритания заблокировала свободу передвижения, у британского правительства не было бы возможности отличить граждан ЕС, которые имеют право остаться в стране, от тех граждан ЕС, которые только что прибыли.

Александр Белов, , 07:16 — REGNUM

В течение последних трёх лет более трёх миллионов граждан Европейского союза, проживающих в Великобритании, находились в подвешенном состоянии. Было неясно, смогут ли они и их семьи дальше жить и работать в Великобритании, смогут ли они пользоваться теми же правами после Брексита, что и сейчас, пишет Ясмин Серхан в статье для издания The Atlantic.

Великобритания и ЕС Publicdomainpictures.net

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Даже после того, как британское правительство обнародовало свои планы в 2018 году об установлении нового правового статуса для граждан ЕС, которые должны будут подать заявление, чтобы остаться в стране после Брексита, многие из европейских граждан выразили опасение, что огромный объём заявлений может только увеличить неопределённость вокруг их статуса.

Затем, всего за два месяца до предполагаемой даты выхода Великобритании из состава ЕС, неопределённость по данному вопросу усилилась. На прошлой неделе британское правительство объявило, что оно положит конец свободному въезду граждан ЕС в Великобританию сразу после того, как страна покинет европейский блок 31 октября.

На первый взгляд это решение кажется очевидным. Свобода передвижения, в рамках которой граждане стран-членов ЕС могут жить и работать в любом государстве — члене европейского блока, является одним из краеугольных камней гражданства ЕС. Великобритания, которая проголосовала за выход из ЕС из-за миграции и других вопросов, будет вынуждена отказаться от свободы передвижения в рамках ЕС после Брексита. Но никто не ожидал, что этот резкий сдвиг в миграционной политике страны произойдёт в одночасье, поскольку в соответствии с планами, изложенными правительством бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, свобода передвижения будет действовать до конца декабря 2020 года. Ранее говорилось о том, что до окончания 2020 года граждане ЕС, проживающие в Великобритании, должны подать заявление на получение нового юридического статуса, чтобы остаться в стране в случае выход Великобритании из ЕС без итогового соглашения. Если Великобритания всё же подписала бы соглашение с ЕС, то крайний срок подачи заявлений отодвинули бы до июня 2021 года.

Стоп

Представитель министерства внутренних дел Великобритании, который занимается вопросами миграции, сказал мне, что решение о прекращении свободы передвижения не будет иметь никакого отношения к указанному ранее крайнему сроку, отметив, что «граждане ЕС и их семьи по крайней мере до декабря 2020 года должны подать заявление», чтобы получить новый правовой статус в Великобритании после Брексита.

Однако на практике всё не так просто. В соответствии с нынешней миграционной системой Великобритании от граждан ЕС, которые живут и работают в стране, не требуется никаких документов, кроме действительного паспорта. В результате этого в стране не существует официального правительственного реестра тех, кто осуществил свои права в рамках свободы передвижения, чтобы жить и работать в Великобритании. Предполагаемая цифра в 3,5 млн граждан ЕС, проживающих в Великобритании, — это всего лишь приблизительная цифра.

Это означает, что если бы завтра или через два месяца Великобритания заблокировала свободу передвижения, у британского правительства не было бы возможности отличить граждан ЕС, которые имеют право остаться в стране, от тех граждан ЕС, которые только что прибыли. Единственное, в чём британское правительство может быть уверено, так это в правовом статусе 1 млн граждан ЕС, которые уже подали заявление в государственные органы на получение постоянного статуса.

«Подавляющее большинство (граждан ЕС в Великобритании) ещё не подали заявление», — заявил представитель правозащитной группы the3million Куба Яблоновский, отметив, что даже те, кто уже получили новый правовой статус, до сих пор не получили никаких бумаг, подтверждающих это.

Это создаёт ряд серьёзных проблем для граждан ЕС, проживающих в Великобритании, где практически каждый аспект жизни, включая занятость, аренду дома, посещение врача и открытие банковского счёта, требует подтверждения правового статуса в стране. «Если кто-то решит устроиться на работу 1 ноября 2019 года, как они докажут работодателю, что имеют право на трудоустройство?» — спросил Яблоновский.

По словам британского правительства, всё останется так же, как и сейчас. В своём заявлении министерство внутренних дел подтвердило, что те, кто не подал заявление на получение нового юридического статуса, «по-прежнему будут иметь те же права на работу, льготы, услуги и смогут доказать это так же, как и сейчас». На вопрос о том, как именно граждане ЕС смогут доказать свой нынешний статус, в министерстве внутренних дел Великобритании не ответили, отказавшись от каких-либо комментариев.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее обязался защитить права граждан ЕС: «Это неправильно, когда люди, которые прожили многие годы в Великобритании … должны беспокоиться о своем статусе в Великобритании из-за нашего решения выйти из состава блока». Тем не менее, сократив период действия свободы передвижения, британское правительство спровоцировало неопределённость, которую хотело избежать, подкинув головоломку тем, чья работа заключается в том, чтобы отличить тех, кто приехал в страну до Брексита, от тех, кто прибыл после него.

Борис Джонсон (cc) Chatham House

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«Реальность заключается в том, что вы не можете одновременно покончить со свободой передвижения 31 октября и предоставить гражданам ЕС возможность подать заявление до конца 2020 года», — заявил представитель лондонского Institute for Government Джо Оуэн.

По словам Оуэна, помимо бюрократического кошмара, к которому приведёт внезапный сдвиг в миграционной политике Великобритании, также существуют и юридические ограничения.

Но, пожалуй, самая большая проблема, с которой столкнулось британское правительство, заключается в нехватке времени. «Вы не можете изменить миграционную систему… если у вас нет плана того, как это можно сделать в течение 10 недель. На самом деле неясно, как они планируют это сделать», — отметил Оуэн.