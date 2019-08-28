28 августа 2019 | Время чтения 5 мин

Почему именно сейчас Нетаньяху стал признавать ответственность Израиля за удары в Ливане, Сирии и Ираке? Почему он начал угрожать самому Ирану и даже хуситам в Йемене?

Александр Белов, , 07:14 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп, ранее отменивший ракетный удар по Ирану в ответ на сбитый американский беспилотник, чтобы избежать жертв среди иранских граждан, может быть, и не хочет войны. Но то же самое нельзя сказать о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, пишет Патрик Джозеф Бьюкенен в статье для издания The American Conservative.

Флаг Израиля (cc) RonAlmog

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В субботу, 24 августа, Израиль предпринял ночную атаку на деревню, расположенную к югу от Дамаска, чтобы, по словам Израиля, сорвать нападение «беспилотников-убийц», за организацией которого стояло элитное подразделение Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс».

В воскресенье, 25 августа, два израильских беспилотника разбились возле офисов СМИ «Хезболлы» в Бейруте. Затем Израиль напал на лагерь палестинской организации Народный фронт освобождения Палестины — Генеральное командование (НФОП—ГК), расположенный на севере Ливана.

В понедельник Израиль взял на себя ответственность за удар по позициям поддерживаемых Ираном ополченцев Сил народной мобилизации в Ираке. Израиль также не отрицает своей ответственности за прошлогодние атаки на склады боеприпасов и базы проиранских ополченцев в Ираке. Израиль подтвердил, что в период гражданской войны в Сирии он нанёс сотни ударов по проиранским ополченцам и их складам боеприпасов, чтобы предотвратить передачу ракет «Хезболле».

Самолёты ВВС Израиля U.S. Air Force

Понятно, что действия Израиля в минувшие выходные привели к новым угрозам со стороны его противников. Генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что погибшие в результате ударов в Сирии представители его народа будут отомщены.

Командующий «Аль-Кудс» Касем Сулеймани, как сообщается, написал в Twitter, что «эти безумные операции станут последней битвой сионистского режима». Президент Ливана Мишель Наим Аун назвал предполагаемое нападение израильского беспилотника на Бейрут актом «объявления войны».

В прошлую пятницу, 23 августа, на 71-й неделе палестинских протестов на границе Израиля с сектором Газа, получивших название «Великий марш возвращения», 50 палестинцев получили огнестрельные ранения. За последние 16 месяцев 200 человек скончались от огнестрельных ранений, тысячи получили ранения.

Как отреагировали Соединённые Штаты на атаки Израиля, которые он совершил в минувшие выходные? Государственный секретарь США Майк Помпео позвонил Нетаньяху, чтобы заверить его в поддержке со стороны Соединённых Штатов. Некоторые иракские лидеры в настоящий момент призывают к изгнанию из страны американских солдат.

Почему именно сейчас Нетаньяху стал признавать ответственность Израиля за удары в Ливане, Сирии и Ираке? Почему он начал угрожать самому Ирану и даже хуситам в Йемене?

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху U.S. Embassy Tel Aviv

Потому что Нетаньяху, поставивший рекорд по продолжительности пребывания в должности премьер-министра, превзойдя даже бывшего израильского премьер-министра Давида Бен-Гуриона, начал схватку всей своей жизни. До парламентских выборов в Израиле осталось всего три недели. Если Нетаньяху потерпит неудачу или ему не удается сформировать правящую коалицию после победы, на его карьере можно будет поставить крест, после чего он также может столкнуться с судебным преследованием из-за обвинений в коррупции.

У Нетаньяху есть веские мотивы для расширения военных действий против главного врага Израиля, его союзников и сторонников, а также признания ответственности Израиля за военные удары. Однако США также кровно заинтересованы в том, что делает Израиль.

Вашингтон нельзя назвать просто сторонним наблюдателем. Ибо если «Хезболла» нанесёт ответный удар по Израилю или поддерживаемые Ираном ополченцы в Сирии предпримут ответные действия против Израиля или США за то, что мы позволили Израилю сделать то, что он сделал, то может разразиться новая война. После этого начнутся разговоры о более широком военном вмешательстве США.

Однако Вашингтон не заинтересован в новой войне, которая может стоить Трампу его президентства, так же как война в Ираке стоила Республиканской партии выборов в Конгресс в 2006 году и президентских выборов в 2008 году.

Соединённые Штаты предпринимают усилия, чтобы избежать военного столкновения с Ираном, и на это есть веские причины. В Ираке осталось всего 5 тыс. американских военнослужащих, они численно уступают примерно 150 тыс. бойцов проиранских Сил народной мобилизации, которые ранее сыграли решающую роль в защите Багдада от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По вполне понятным причинам авианосец «Авраам Линкольн» с командой в 5 тыс. 600 человек, который Трамп направил сдерживать Иран, до сих пор не вошёл в Ормузский пролив или Персидский залив. Авианосец остаётся в Аравийском море у побережья Омана. Почему этот могучий военный корабль держит дистанцию? Нам не нужна конфронтация в Персидском заливе.

Как однажды заявил бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис: «Каждый раз, когда авианосец приближается к берегу, особенно в замкнутых водах, опасность для корабля значительно возрастает. … Он становится уязвимым к удару крылатыми ракетами морского базирования, атакам дизельных подводных лодок и многочисленных небольших лодок, вооружённых ракетами».

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Ставридис очень хорошо описал возможности береговой охраны и военно-морских сил Ирана. Расширение израильской конфронтации с Ираном и его сторонниками в Ливане и Ираке, и, возможно, за их пределами, а также признание Нетаньяху ответственности Израиля за осуществлённые атаки поднимают ряд вопросов, на которые США и Израиль должны обратить внимание.

Сегодня Израиль имеет противников в секторе Газа, Сирии, Ливане, Иране и Ираке. Десятки миллионов мусульман видят в Израиле врага, которого нужно изгнать из региона. Насколько устойчивой окажется эта всепроникающая вражда?

Что касается США, то мы вручили Нетаньяху то, что ни одна нация не должна уступать другой нации, даже союзной: право ввязать нашу страну в войну по его собственному выбору, что лишает нас возможности самостоятельного решения.