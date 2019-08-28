Вашингтон, , 06:52 — REGNUM

Будущее граждан ЕС, которые проживают и работают в Великобритании, стало ещё более неопределённым, заявила журналист Ясмин Серхан в статье для издания The Atlantic.

«Сократив период действия свободы передвижения, британское правительство спровоцировало неопределённость, которую хотело избежать, подкинув головоломку тем, чья работа заключается в том, чтобы отличить тех, кто приехал в страну до Брексита, от тех, кто прибыл после него», — заявила журналист.

По словам Серхан, если бы завтра или через два месяца Великобритания заблокировала свободу передвижения, у британского правительства не было бы возможности отличить граждан ЕС, которые имеют право остаться в стране, от тех граждан ЕС, которые только что прибыли.

Напомним, свобода передвижения, в рамках которой граждане стран-членов ЕС могут жить и работать в любом государстве-члене европейского блока, является одним из краеугольных камней гражданства ЕС.

На прошлой неделе британское правительство объявило, что запретит свободный въезд гражданам ЕС в Великобританию сразу после того, как страна покинет европейский блок 31 октября, несмотря на то, что ранее правительство бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй пообещало сохранить свободу передвижения как минимум до конца 2020 года.

В соответствии с нынешней миграционной системой Великобритании от граждан ЕС, которые живут и работают в стране, не требуется никаких документов, кроме действительного паспорта. В результате этого в стране не существует официального правительственного реестра тех, кто осуществил свои права в рамках свободы передвижения, чтобы жить и работать в Великобритании.

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