Вашингтон, , 06:49 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп самостоятельно создаёт препятствия на пути к победе в торговой войне с КНР, заявил политолог Дональд Гросс в статье для издания The Hill.

«Вместо того, чтобы признать, что он уже достиг основной цели переговоров США и фактически одержал победу в торговой войне, президент отвлекся от процедурных вопросов и переговоров, что в свою очередь мешает политике администрации достигнуть полного успеха», — заявил эксперт.

По словам Гросса, в момент, когда дело приближается к заключению торгового соглашения с Китаем, именно президент США может оказаться «злейшим врагом этого соглашения».

«Достижение соглашения с Китаем и прекращение торговой войны дадут Трампу по меньшей мере 90% того, к чему он стремился. В этом случае можно будет сказать, что он в конечном итоге выиграл войну», — добавил Гросс.

Читайте ранее в этом сюжете: Ради «справедливой торговли» Трамп повысил пошлины на китайские товары