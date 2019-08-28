Вашингтон, , 06:48 — REGNUM

Соединённые Штаты предоставили Израилю все возможности для того, чтобы втянуть Вашингтон в новую войну на Ближнем Востоке, заявил американский политик и публицист Патрик Джозеф Бьюкенен в статье для издания The American Conservative.

«Что касается США, то мы вручили Нетаньяху то, что ни одна нация не должна уступать другой нации, даже союзной: право ввязать нашу страну в войну по его собственному выбору, что лишает нас возможности самостоятельного решения», — заявил Бьюкенен.

Напомним, в ночь на воскресенье, 25 августа, израильские беспилотники атаковали позиции «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута. Президент Ливана Мишель Наим Аун заявил, что нападение израильских беспилотников на Бейрут является актом «объявления войны».

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