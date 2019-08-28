Вашингтон, 28 августа 2019, 06:48 — REGNUM
Соединённые Штаты предоставили Израилю все возможности для того, чтобы втянуть Вашингтон в новую войну на Ближнем Востоке, заявил американский политик и публицист Патрик Джозеф Бьюкенен в статье для издания The American Conservative.
Напомним, в ночь на воскресенье, 25 августа, израильские беспилотники атаковали позиции «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута. Президент Ливана Мишель Наим Аун заявил, что нападение израильских беспилотников на Бейрут является актом «объявления войны».
Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: Израиль провоцирует ирано-американскую войну на территории Ирака