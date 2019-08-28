Вашингтон, , 05:53 — REGNUM

Реальные изменения в политике в отношении Северной Кореи произошли только с приходом к власти в США команды Дональда Трампа, заявил госсекретарь этой страны Майк Помпео, передаёт NBC.

Помпео заявил, что до президентства Трампа Пхеньян «годами развивал ядерную программу». Всё изменилось, когда к власти в США пришёл нынешний президент, создавший «уникальную глобальную коалицию».

Теперь на Северную Корею оказывается сильное международное давление, особенно с помощью глобальных санкций. К тому же действуют резолюции ООН. Таким образом Вашингтон добивается пользы для всего мира, считает Помпео.

Напомним, Северная Корея провела серию ракетных пусков — в противовес совместным военным учениям, которые проводили на Корейском полуострове Пентагон и южнокорейские военные. Денуклеаризация Северной Кореи стала одной из тем саммита G7 в Биаррице (Франция).

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