Пекин, , 05:30 — REGNUM

Ситуация в китайском Гонконге является самой серьезной с момента его возвращения в состав Китая, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с делегацией гонконгской торговой палаты.

Антиправительственная демонстрация в Гонконге (cc) Studio Incendo

В своем заявлении Ван И выразил надежду, что «все высоко поднимут флаг любви к стране» и городу, а также поддержат местные власти Гонконга в пресечении уличных беспорядков. Он подчеркнул, что ситуация в Гонконге является наиболее сложной с момента возвращения автономии в состав Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа власти Гонконга заявили о возможности введения режима чрезвычайного положения в городе. На такую меру может пойти городская администрация из-за продолжающихся уличных протестов и возможности их эскалации.

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