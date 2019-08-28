Иерусалим, , 05:25 — REGNUM

Самолет ВВС Израиля нанес удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба израильской армии на официальной странице в Twitter.

Сообщается, что удар был нанесен в ответ на минометный обстрел из сектора Газа. В ответ один самолет израильский ВВС нанес удар по военному посту ХАМАС на севере Газы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа военные Израиля отчитались о перехвате двух ракет, выпущенных по израильской территории с сектора Газа. В ответ Израиль нанес авиаудары по офису командующего ХАМАС на севере Газы. Сообщений о пострадавших не поступало.

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