Пекин, 28 августа 2019, 04:29 — REGNUM
Бывший губернатор провинции Хэбэй на севере Китая находится под следствием, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.
Ли Цянь обвиняется в серьезных дисциплинарных нарушениях, а также нарушении закона, сообщили в высшем антикоррупционном ведомстве Китая Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии. Подробости дела чиновника не сообщаются.
Как сообщало ИА REGNUM, вице-губернатор центральной китайской провинции Хэнань находится под следствием также по обвинению в коррупции.
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