Пекин, , 04:29 — REGNUM

Бывший губернатор провинции Хэбэй на севере Китая находится под следствием, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Ли Цянь обвиняется в серьезных дисциплинарных нарушениях, а также нарушении закона, сообщили в высшем антикоррупционном ведомстве Китая Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии. Подробости дела чиновника не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-губернатор центральной китайской провинции Хэнань находится под следствием также по обвинению в коррупции.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-губернатор китайской провинции Хэнань находится под следствием