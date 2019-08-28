Стамбул, Турция, , 04:16 — REGNUM

Мэр турецкого Стамбула Экрем Имамоглу отменил финансирование проправительственных фондов, связанных с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает телеканал NTV.

Имамоглу заявил, что отменил переводы на общую сумму в 357 млн лир, которые ранее выделялись фондам, связанным с Эрдоганом. При этом мэр Стамбула подчеркнул, что этот шаг — лишь начало других серьезный действий.

«Это невероятно. На что тратятся народные деньги?», — заявил он.

Мэрия обвинила эти фонды в перерасходе средств, которые идут из бюджета города.

Как сообщало ИА REGNUM, Экрем Имамоглу, выдвигавшийся от оппозиционной Народно-республиканской партии Турции, одержал в июне победу на повторных выборах мэра Стамбула.

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