Вашингтон, , 03:15 — REGNUM

Работа над возвратом к формату G8 (то есть при участии России) будет вестись Госдепом, заявил глава ведомства Майк Помпео, передаёт Fox News.

Отвечая на вопрос о планах Вашингтона по реализации идеи президента Штатов Дональда Трампа по возврату к формату G8, американский госсекретарь заявил, что он «работает на президента», а президент считает нужным вернуть Россию в объединение.

«Конечно, мы собираемся работать с этой целью», — добавил Помпео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп выразил поддержку идее возврата России в объединение, которое когда-то называлось G8, а потом было редуцировано до G7 из-за воссоединения Крыма с Россией.

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