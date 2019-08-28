Москва, 28 августа 2019, 02:19 — REGNUM
Польша как партнёр по газу не представляет интереса для участников проекта «Северный поток — 2», написал 28 августа член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.
«В МИД Польши только и умеют всё, что не по нраву Варшаве, сравнивать с пактом Риббентропа-Молотова. Но сравнивать «Северный поток-2» с пактом особенно глупо: проект Польшу никак не затрагивает, она просто остаётся в стороне, ибо глубоко неинтересна как партнёр ни Германии, ни России», — заявил сентатор.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 августа представитель польского МИД заявил, что договорённость между Москвой и Берлином по «Северному потоку-2» аналогична пакту Молотова-Риббентропа (договору о ненападении между СССР и нацистской Германией).
Читайте ранее в этом сюжете: В Польше сравнили «Северный поток — 2» с пактом Молотова — Риббентропа