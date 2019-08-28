Казань, , 02:16 — REGNUM

Выступая на церемонии закрытия чемпионата WorldSkills-2019 в Казани, президент РФ Владимир Путин отметил, что «Россия открыта для совместной работы по созданию такой доступной непрерывной модели подготовки кадров». В ходе церемонии он передал флаг движения следующему организатору соревнований — Шанхаю, где чемпионат пройдёт в 2021 году. Флаг принял зампредседателя Народного политического консультативного совета Китая Ван Юнцин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин в Казани Фото предоставлено пресс-службой главы республики

Президент добавил, что вместе со всеми участниками движения Россия ответит «на вызовы наступающей технологической эпохи», а также обеспечит устойчивое развитие и сформирует условия для повышения благосостояния людей.

Владимир Путин на церемонии закрытия Фото предоставлено пресс-службой главы республики

Владимир Путин также поблагодарил власти Татарии и добавил, что будет сделано всё, чтобы «на самом высоком уровне провести Европейское первенство в Санкт-Петербурге в 2022 году», куда пригласил собравшихся.

Напомним, чемпионат проходил в столице Татарии с 22 по 27 августа. В его открытии принимал участие Дмитрий Медведев.