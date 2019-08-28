Вашингтон, , 01:47 — REGNUM

Об активизации китайской разведки на территории Соединённых Штатов заявили в Национальном центре контрразведки и безопасности США, пишет The New York Times.

По словам главы центра, Пекин сменил тактику, и теперь шпионы не столько ездят в Штаты для вербовки, сколько ищут информаторов путём массовой рассылки через соцсети LinkedIn — «идеальной площадки для сбора данных».

Напомним, Вашингтон ведёт против Пекина не только информационную и торговую войны. Очередной виток атаки на Китай со стороны США и его сателлитов выразился в поддержке сепаратистских протестов в Гонконге.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае выразили решительный протест участникам саммита «Группы семи»