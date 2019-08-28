Вашингтон, , 00:22 — REGNUM

Помощь в противодействии «проиранским силам» пообещал на встрече с главой Иракского Курдистана Нечирваном Барзани вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Во время телефонного разговора, который состоялся 27 августа, Пенс заявил, что в Ираке «проиранские военные формирования» занимаются подрывной деятельностью. Со своей стороны он пообещал помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 августа в Пентагоне заявили, что выступают за суверенитет Ирака. Также в американском военном ведомстве опровергли обвинения Штатов в том, что это они ответственны за взрывы складов с боеприпасами в Ираке.

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