Вашингтон, , 23:49 — REGNUM

Госдепартамент США разрешил продать Литве 500 бронеавтомобилей Joint Light Tactical Vehicle на сумму $170,8 млн, сообщает 27 августа агентство Пентагона по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности.

Бронеавтомобиль Joint Light Tactical Vehicle (cc) Marion Doss

Бронемашины будут поставлены покупателю вместе с бортовыми пулемётами и боекомплектом для них.

Агентство утверждает, что такая поставка не нарушит баланс военных сил в регионе.

Речь идет о бронеавтомобилях Joint Light Tactical Vehicle (унифицированный легкий тактический автомобиль), применяемых сухопутными войсками, морской пехотой и спецназом США.

Являются ли указанные бронемашины новыми или бывшими в употреблении, не уточняется.

Читайте ранее в этом сюжете: В Литве заявили о снижении активности боевой авиации РФ над Балтикой