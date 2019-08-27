Луганск, , 22:36 — REGNUM

Луганская Народная республика предлагает Украине организовать встречу представителей сторон в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в районе моста у Станицы Луганской. Об этом 27 августа сообщил глава представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко.

«Делая шаг доброй воли, предлагаю провести в районе моста рабочую встречу представителей СЦКК Украины и ЛНР, в ходе которой наметить дальнейшие шаги по организации совместной работы, необходимой для скорейшего восстановления полноценной работы пункта пропуска «Станица Луганская», — приводит его слова «Луганскинформцентр».

Филипоненко добавил, что на первом этапе предлагается организовать совместную проверку местности в районе моста силами ведомств по чрезвычайным ситуациям ЛНР и Украины на предмет наличия взрывоопасных предметов с целью обеспечения безопасности последующих ремонтных работ.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля участники трёхсторонней контактной группы на встрече в Минске согласовали «дорожную карту» по ремонту разрушенного моста в Станице Луганская. На этой же встрече было констатировано, что Станица Луганская пока является единственным участком линии соприкосновения в Донбассе, где состоялось разведение сил и средств, положительно оцениваемое обеими сторонами.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛНР начала подготовку к разминированию района у моста в Станице Луганской