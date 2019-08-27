Брюссель, , 22:32 — REGNUM

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что готов рассмотреть предложения по ирландской границе, 27 августа передает агентство Reuters.

Жан Клод Юнкер Иван Шилов © ИА REGNUM

Юнкер заявил, что ЕС «очень внимательно относится к интересам Ирландии», и Еврокомиссия готова рассмотреть предложения «при условии, что они совместимы с соглашением о выходе».

Вопрос разделенной Ирландии является одним из самых острых после Brexit, в результате которого Северная Ирландия в составе Великобритании покинет Евросоюз, а Ирландия останется в блоке.

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