Лондон, , 22:27 — REGNUM

Генеральный секретарь военного блока НАТо йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что кибернетическая атака в отношении Североатлантического альянса может привести к применению статьи 5 договора альянса о коллективной обороне. Об этом Столтенберг написал в статье для журнала Prospect.

Столтенберг пишет, что всего за несколько минут одна кибератака может нанести ущерб экономике стран военного блока НАТО на миллиарды долларов. Такач кибератака приведет к сбою работы глобальны компаний, может парализовать критически важную инфраструктуру, «подорвать демократию» и военный потенциал.

Генсек отмечает, что НАТО приспасабливается к этой «новой реальности» с тем, чтобы все страны альянса ощущали себя в безопасности, «как и на протяжении последних 70 лет».

Он подчеркивает, что серьезная кибератака может инициировать применение статьи 5 основополагающего договора НАТО. В данной статье сказано, что нападение на одного союзника расценивается как нападение на всех.

«Мы определили киберпространство как область, в которой НАТО будет действовать и защищать себя так же эффективно, как и на суше, на море и в воздухе», — сказано в статье Столтенберга.

Киберпространство он назвал «новым полем боя».