Брюссель, , 22:24 — REGNUM

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерег премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона от «жесткого Brexit», 27 августа передает агентство Reuters.

В ходе телефонных переговоров Юнкер заявил Джонсону, что за решение о выходе Великобритании без соглашения с Брюсселем будет нести ответственность именно Лондон.

Великобритания выходит из ЕС 31 октября 2019 года. Правительство Джонсона отказывается сдвигать сроки Brexit, хотя соглашение о выходе до сих пор не ратифицировано.

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