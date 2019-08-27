Казань, , 22:04 — REGNUM

Президент России Владимир Путин прибыл из Саратова в Казань, где он планирует посетить завершение чемпионата рабочих профессий WorldSkills, сообщает 27 августа корреспондент .

Самолёт российского президента приземлился в казанском аэропорту, где главу государства встречал глава Татарии Рустам Минниханов.

В Казани президент России планирует встретиться с российской сборной WorldSkills, а также с лидером этого движения Саймоном Бартли.

Напомним, в Казань Владимир Путин прибыл из Саратова, где посетил недавно построенный аэропорт «Гагарин». Ранее в тот же день российский президент встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, посетив вместе с ним международный авиасалон МАКС-2019 в Жуковском.

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