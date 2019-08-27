Вашингтон, , 21:57 — REGNUM

Ещё один американский сенатор Крис Мерфи (Демократическая партия, штат Коннектикут) заявил, что ему было отказано в предоставлении российской визы. Об этом сенатор Мерфи написал на своем сайте.

Въезд запрещен

Он выразил сожаление в связи с тем, что ему отказали во въезде в Российскую Федерацию и заявил, что также сожалеет о том, что российское правительство «продолжает изолировать свою страну», блокируя его визит.

Мерфи пишет, что перед Россией и США стоит ответственность поддерживать безопасность во всем мире, так как эти две страны обладают крупнейшим ядерным арсеналом на планете.

В том, что Россия якобы не заинтересована в диалоге, Мерфи назвал «позором» и подчеркнул, что это потенциально опасный момент для хрупких отношений двух стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия стала отказывать во въездных визах западным политикам исключительно в качестве ответной меры на недружественные действия западных стран и прежде всего США, которые уже давно составляют различные чёрные списки и вносят в них российских политиков.