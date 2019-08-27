Лондон, 27 августа 2019, 21:55 — REGNUM
160 членов Палаты общин парламента Великобритании присоединились к группе, собранной лидером лейбористов Джереми Корбином для противодействия «жесткому Brexit» и правительству Бориса Джонсона, 27 августа передаёт агентство Associated Press.
В блок вошли лейбористы, либерал-демократы, зеленые, представители Шотландской национальной партии, валлийской Plaid Cymru и «Независимой группы за перемены».
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