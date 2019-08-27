Каталония, Испания, 27 августа 2019, 21:30 — REGNUM
Полемика, вызванная шпионажем в школьных дворах, допущенным Женералитетом Каталонии во главе с Кимом Торрой, — чтобы узнать, говорят ученики на каталонском или на испанском языке, — привела к воспроизведению той же практики дальше к югу, сообщает испанское издание ABC. Совет по образованию под управлением Висента Марза, по-видимому, в очередной раз вдохновился действиями сторонников каталонской независимости, замаскировав это с помощью «языковых консультантов» и нового механизма — опросника, призванного оценить, как валенсийские дети и их родители общаются в 32 различных ситуациях за пределами школьных классов.
В своем послании Терреро подчеркнула, что выступает «против любого доктринерства, как в области религии, так и языка» и будет бороться с использованием опросника. При этом она добавила, что в школах зачастую недостает преподавателей валенсийского, что не позволяет ученикам нормально освоить этот предмет.